Знакомьтесь: ирредента

В Конституцию России предложено включить право украинских и белорусских регионов на присоединение к РФ

В Москве бурно обсуждают «путинские» поправки в Конституцию. И не только путинские. Можно сказать, что Кремль своей недавней инициативой разбудил живое творчество политических масс. Желающих улучшить Основной закон РФ оказалось много, поправки в него предлагаются самые разнообразные. Ожидаемо пришли в движение и русские националисты. От них уже прозвучали предложения официально провозгласить русский народ основным, государствообразующим этносом Российской Федерации. Более того: предлагается прописать в Конституции перспективу «воссоединения Русского мира». И ещё более – предложено включить в Основной закон право населения соседних с Россией регионов (понятное дело, речь идёт о территориях, относящихся к бывшим союзным республикам СССР) на ирреденту.

(Ирредента (итал. irredenta, «неискупленная») – основанный в 1878 году Менноти Гарибальди союз, выступавший за присоединение к Италии пограничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением. Позднее термин «ирредентизм» стал означать «этническую мобилизацию», при которой поднимается вопрос о воссоединении диаспор и населённых ими территорий с «титульным» государством.

Каково?

Причём, «вопрос о воссоединении» поднимают в России не одни только политические маргиналы и сетевые балаболы. Нет. Предложение внести в Конституцию соответствующее положение прозвучало на днях из уст известного российского политолога, члена Комиссии по конституционной реформе. «Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение» – заявил журналистам этот известный политолог.

Нельзя сказать, что это невиданная и неслыханная инициатива. Например, Конституция ФРГ 1949 года предусматривала возможность своего распространения на «другие части Германии». В статье 23 немецкой Конституции было записано, что в этих других частях она «вступает в силу после их присоединения». Тем самым с самого начала существования ФРГ была заложена возможность для вхождения в её состав бывших территорий Германской империи. Присоединение ГДР в 1990 году произошло как раз в соответствии со статьёй 23 Конституции ФРГ.

Но почему такие возмутительные речи стали допускать в российское легитимное поле? Во-первых, потому, что Крымнаш показал: российский народ с энтузиазмом встречает «собирание земель». По крайней мере, когда воссоединение происходит с той головокружительной лёгкостью, с какой оно случилось в Крыму весной 2014 года. Путин набрал на этом деле много очков. Но к сегодняшнему дню все истратил. Почему бы не продолжить игру? Например, организовать вхождение Белоруссии в состав РФ. Идея вполне жизнеспособная. У неё много сторонников и в России, и в Белоруссии. Правда, много и противников. В последние полтора-два года идею активно прокачивают. Путин торгуется с Лукашенко. Какие условия предлагают Батьке, нам не известно. Сам Лукашенко говорит, что ему сулят некие «ключи от склада», и что ни белорусский народ, ни президента перспектива «растворения в России» категорически не устраивает:

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России…

Что касается меня лично, я уже наработался. Мне уже больше власти или меньше не надо. И во имя того, чтобы продлить свое существование, получить ключи от какого-то «склада» в России, для меня неприемлемо. Я не хочу быть последним президентом Беларуси».

В общем, есть впечатление, что «ирредентой» кремлёвские решили немного потролить Батьку. Взбодрить его. Теперь ведь Белоруссия, точнее, её неназванные регионы, внесены в общий с Восточной Украиной список кандидатов на воссоединение с Россией. Причём, на Донбассе-то ирредента действительно возможна, да Кремль пока не решается.

(В скобках заметим, что о казахстанских территориях речей никто не заводит. Для поддержания электората в возбуждённом состоянии хватает украинской и белорусской «ирреденты»).

Вокруг скандальных предложений предсказуемо разгорелась полемика. Умеренные российские политологи не поддержали радикального коллегу. Но убедительнее других ему ответил белорусский эксперт Алексей Дзермант. (Кстати, наш земляк, уроженец Талгара. Я недавно делал с Алексеем интервью»).

Насчёт ирреденты Дзермант написал так:

«Ирредента – это война. Попытки оторвать территории от Беларуси, да и Украины обернутся большой войной. Братоубийственной войной. Понятно, что словоохотливые интеллигенты националистического толка готовы разжечь её хоть завтра. Они не несут за свои слова никакой ответственности.

Откуда всё это пошло? Думаю, в современной России это, в основном, связано с наследием Солженицына. Именно он, по сути, является идеологом современного русского национализма, сформировал его основные постулаты, начиная, от необходимости развала СССР, т.е. избавления от «нерусских» до создания русского национального государства с отрывом территорий от соседних республик..

Солженицын – русский националист, но чистый западник по форме. Неудивительно, что культовую фигуру из него сделали именно на Западе, видимо, не без участия спецслужб. Он был нужен в качестве тарана против многонародной державы и в сегодняшней России он вполне признанный культурный герой.

Ирредента, стремление к созданию русского национального государства вместо союза народов похоронит Россию, ввергнув её в войны с последними союзниками и братьями. И это выгодно только тем, кто поддерживал Солженицына и его разрушительные идеи.

России нужно заниматься не империализмом в ближнем окружении, а развитием себя, построением в рамках уже имеющейся территории социального государства, только это может стать привлекающим фактором для соседей, а не ирредента».

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.