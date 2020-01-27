Выпавший в Нур-Султане снег превысил месячную норму в три раза – синоптики

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Выпавший в Нур-Султане снег превысил месячную норму в три раза, сообщила ведущий инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Алуа Саханова.

«С начала января в Нур-Султане выпало 49 мм осадков при норме 16 мм за месяц, практически это три месячные нормы. Днем 26 и ночью 27 января в столице выпало 6 мм снега. Вообще в северной половине Казахстана количество выпавшего снега за месяц составило 2-3 месячные нормы», — сказала Саханова на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, это связано с тем, что по территории Казахстана идет серия атлантических циклонов и связанные с ними атмосферные фронты, ими обусловлены обильные снегопады, метели и ветра.

«24 января нами было выпущено штормовое предупреждение по Акмолинской области на 26-27 января, согласно которому прогнозировался снег, метель, гололед и ветер до 20-23 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду. 11 областными филиалами РГП были выпущены штормовые предупреждения на снег, метель и усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 28 метров в секунду. Фактически в северной половине республики наблюдался сильный снег до 6-11 мм в сутки, метель с видимостью 50-500 м, усиливался ветер до 29 метров в секунду, на метеостанциях Ерментау и Степногорск Акмолинской области порывы ветра достигали 34 метров в секунду», — добавила Саханова.

В ближайшие сутки и 29-30 января, продолжила синоптик, ожидается приход северо-западного антициклона, с которым будет связано похолодание и прекращение осадков. Температура воздуха ночью на севере, востоке и в центре страны опустится до минус 20-30 градусов.

«Но похолодание будет кратковременным, так как на европейскую территорию России уже готовится выйти очередной атлантический циклон, и связанное с ним тепло начнет поступать в наши западные регионы», — резюмировала Саханова.