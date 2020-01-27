Случаев заражения коронавирусом в Казахстане не зарегистрировано – минздрав

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Случаев заражения коронавирусом в Казахстане не зарегистрировано, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«В Казахстане случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Мы получаем информацию о том, что уже в мессенджерах гуляет недостоверная информация якобы о регистрации заболевании в Казахстане. Просим воздержаться от дальнейшего распространения ложной информации, так как информация не соответствует действительности», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнили в ведомстве, минздравом в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в КНР, в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в РК проводятся тренировочные учения на случай выявления больного новой короновирусной инфекцией.

«В частности, с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, с бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских поездов проводится работа по обеспечению взаимодействию, выявлению больных с подозрением на заболевания новой коронавирусной и другими инфекциями в полете и пути следования поездов и транспортировку предположительного больного в инфекционный стационар (тренировочные учения). В настоящее время учения уже проведены в городах Талдыкорган и Алматы, также учения будут продолжены в других городах республики», — отметили в МЗ РК.

В минздраве рекомендовали: без крайней необходимости воздержаться от поездок в КНР; отказаться от поездок в города Ухань, Хуанган, Эчжоу, Гибн, Сяньбао, Циньизян, Чжидзя и Лигуан; в период нахождения в КНР или по приезду оттуда в случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание, вовремя или после поездки, путешественникам рекомендуется обратиться за медицинской помощью или сообщить своему лечащему врачу о поездке и пребывании в зоне распространения инфекции; избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями; учитывая, что в настоящее время эпидсезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуем при возможном контакте с больными ОРВИ, а также при посещении медицинских организаций использовать одноразовые маски, со сменой каждые три часа; частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением; избегать тесного контакта с больными домашними и/или дикими животными; люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля (соблюдайте дистанцию, прикрывайте рот при кашле и чихание одноразовыми салфетками или носовым платком).

«Необходимо отметить, что данная ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения РК», — заверили в ведомстве.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.