Почти 30% всех дорог республиканского значения закрыты в Казахстане

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Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Почти 30% всех дорог республиканского значения закрыты в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтожол».

«В связи с плохими погодными условиями закрыто движение в девяти областях на 61 участке, протяженностью 7429 км – это 29,8% всех дорог республиканского значения. больше всего трасс закрыто в Акмолинской области. Самый длинный участок, на котором перекрыто движение, – Екатеринбург-Алматы. Ее протяженность составила 637 км. По всей республике работает 727 единиц техники», — сообщила в понедельник руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай.

В настоящий момент закрыты следующие участки автодорог республиканского значения:

1.           Екатеринбург-Алматы км. 856-917, (гр.СКО-Жаксы)

2.           Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-205, (Нур-Султан- гр.Павлодарской обл)

3.           Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 232-260, (гр.Костанайской обл.-Сурган)

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4.           Жезказган-Петропавловск км. 377-595, (гр.Костанайской обл. – гр.СКО)

5.           Щучинск-Зеренда км. 0-80,

6.           Жаксы-Есиль-Бузулук км.68-82, (Есиль– п.Бузулук)

7.           Нур-Султан-Петропавловск км.18-231, (Нур-Султан– Щучинск)

8.           Макинск-Аксу-Торгай км. 0-240, (Макинск-Торгай)

9.           Кокшетау-Атбасар» км. 47-180, (Зеренда-Атбасар)

10.         Екатеринбург-Алматы км. 1006-1247, (Атбасар – Нур-Султан)

11.         Нур-Султан-Петропавловск км.231-293, (Щучинск–Кокшетау)

12.         Жаксы-Есиль-Бузулук км.0-82, (Жаксы– Бузулук)

13.         Нур-Султан-Коргалжын км.16-180, (Нур-Султан– Коргалжынский зап)

14.         Екатеринбург-Алматы км. 1291-1351, (Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.)

15.         Нур-Султан-Киевка-Темиртау км. 32-51, (Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл)

16.         Кокшетау-Рузаевка км. 0-61, г.Кокшетау.-с.СКО.

17.         Самара-Шымкент км. 773-965, с.Белогорка-с.Карабутак.

18.         Актобе-Мартук-гр.РФ км. 24-99, п.Сарыжар-гр.РФ;

19.         Актобе-Атырау-гр.РФ км. 177-330, с.Шубаркудук- гр.Атырауской обл.

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20.         Северный Обход г.Актобе км. 0-39.

21.         Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз км. 92-389, г.Эмба-п.Иргиз.

22.         Самара-Шымкент км. 965-1240, от п.Карабутак– гр.Кызылординской обл.

23.         Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз км. 0-92, г.Кандыагаш-п.Эмба.

24.         Актобе-Атырау-Астрахань км. 11-175, г.Актобе-п.Шубаркудук.

25.         Самара-Шымкент км. 526-618, гр.ЗКО-п.Хобда.

26.         Актобе-Орск км. 39-135, п.Калдаякова-гр.РФ.

27.         Самара-Шымкент км. 618-710, п.Хобда-с.Курашасай.

28.         Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 105-123, г.Шемонаиха -гр.РФ.

29.         Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ км. 15-105, п.Белоусовка-г.Риддер.

30.         Самара-Шымкент км. 394-526, п.Жимпиты–гр.Актюбинской области.

31.         Екатеринбург-Алматы км. 1426-1446,

32.         Екатеринбург-Алматы км. 1351-1426, гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

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33.         Жезказган-Петропавловск км. 26-252, г.Сатпаев – гр. Костанайской обл.

34.         Екатеринбург-Алматы км. 1504-1610, г.Караганда.-п.Аксу-Аюлы.

35.         Кызылорда-Павлодар км. 970-1135, г.Караганда – гр. Павлодарской обл.

36.         Кызылорда-Павлодар км. 429-906, г.Топар – г.Жезказган.

37.         Караганда-Аягоз-Бугаз км. 17-63, г.Караганда–п.Ботакара.

38.         Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман км. 231-324, п.Ботакара-гр.Павлодарской обл.

39.         Нур-Султан-Нура-Темиртау км. 51-266, г.Темиртау–гр.Акмолинской обл.

40.         Караганда-Аягоз-Бугаз км. 63-217, п.Ботакара-п.Каркаралы.

41.         Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ км. 82-167, г.Житикара – гр.РФ.

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42.         Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 7-231, г.Костанай-гр.Акмолинской обл.

43.         Жезказган-Петропавловск км. 252-377, гр.Карагандинской обл. – гр. Акмолинской обл.

44.         Екатеринбург-Алматы км. 686-729, п.Сарыколь– гр.СКО

45.         Самара-Шымкент км. 1240-1357, гр. Актюбинской обл.-г.Аральск.

46.         Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 200-242, гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

47.         Кызылорда-Павлодар км. 1135-1206, гр.Карагандинской обл- п.Бозшаколь.

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48.         Кызылорда-Павлодар км. 1135-1251, гр.Карагндинской обл.–г.Экибастуз.

49.         Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман км. 138-213, п.Баянауыл-гр.Карагандинской обл.

50.         Ленинский-Иртышск-Руская Поляна км. 0-263, п. Ленинский-гр.РФ.

51.         Кызылорда-Павлодар км. 1251-1308, г.Экибастуз-п.Калкаман.

52.         Омск-Майкапчагай км.191-390, гр.РФ — г.Павлодар.

53.         Екатеринбург-Алматы км. 835-856, с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.

54.         Жезказган-Петропавловск км. 595-701, гр.Акмолинской обл. – с.Новоишимка.

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55.         Екатеринбург-Алматы км. 729-835, гр.Костанайской– п.Чистополье.

56.         Кокшетау-Рузаевка км. 102-196, с.Саумалколь-с.Рузаевка.

57.         Жезказган –Петропавловск км 701-795 с.Новоишмка-с.Сергеевка.

58.         Волошинка- Сергеевка- Тимирязево км 0 -119,

59.         Тимирязево- Сарыколь — гр.области км 0-31,

60.         Рощинское-Корнеевка- Волошинка км 46-86, с.Корнеевка-с.Волошинка.

61.         Кокшетау-Рузаевка км. 61-102, гр.Акмолинской обл.-с.Саумалколь.

При возникновении нештатной ситуации водителям рекомендуют обратиться по короткому номеру телефона 1403.

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