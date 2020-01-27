В МВД назвали количество ввезенных из Армении и Кыргызстана автомашин

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев назвал количество ввезенных из Армении и Кыргызстана автомашин, передает корреспондент агентства.

«Из Армении ввезено порядка 22 с лишним тысяч автомобилей. Из Кыргызстана завезено порядка 15 тыс. автомашин, сопоставимые цифры и по автомобилям с российскими номерами. В основном машины из Кыргызстана и России управляются по доверенности», — сказал Кожаев на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, специалисты МВД продолжают работать в Армении.

«Есть сведения о лицах, которые туда (в Армению – КазТАГ) выехали. Люди выражают недовольство, типа, они не понимали, что делают, находились в неведении. К сожалению, приходится констатировать, что это не так. Из логики действий наших граждан, которые туда выехали, абсолютно понятно, что эти автомашины продавались только для граждан Армении, как это и было оговорено в законодательстве ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ). Наши граждане с этим прекрасно разобрались», — отметил первый вице-министр цы находили различные способы легитимизации своего пребывания в Армении.

«То есть приобретали фиктивные справки, получали незаконную регистрацию, как будто они находятся на ПМЖ в Армении. Все эти действия свидетельствуют, что в никаком неведении наши граждане, купившие автомобили с армянскими номерами, не были. Все эти действия делались с расчетом, что, наверное, таким образом можно будет обойти законодательство РК», — заметил Кожаев.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – несколько дней подряд в крупных городах страны проходили митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.