Цена на нефть упала ниже $60 из-за распространения коронавируса

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Алматы. 27 января. КазТАГ — Цена на нефть упала ниже $60, поскольку распространение коронавируса вызвало ожидание снижения спроса, сообщает Reuters.

«Цены на сырую нефть в понедельник продолжили снижаться, впервые за почти три месяца опустившись ниже $60 после того, как число смертей от китайского коронавируса возросло, и все больше предприятий были вынуждены закрыться, из-за чего, как ожидается, спрос на нефть будет снижаться. Нефть марки Brent подешевела на $1,79 за баррель, или на 2,95%, до $58,90, самого низкого уровня с конца октября. Последний раз ниже $60 цены на нефть опускались 1 ноября. Цена на нефть в США снизилась на $1,63, или на 3%, до $52,55», — говорится в сообщении в понедельник.

При этом отмечается, что мировые фондовые биржи также упали, так как инвесторы все больше обеспокоены растущим кризисом. Спрос вырос на активы-убежища, такие как японская иена и казначейские облигации.

Как сообщается, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль-Сауд выразил уверенность в том, что распространение коронавируса имеет лишь очень ограниченное влияние на нефтяные рынки. Он заявил в понедельник, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие мировые производители во главе с Россией могут помочь сбалансировать нефтяные рынки в ответ на любые изменения спроса.

Он также сказал, что Королевство, которое де-факто является лидером ОПЕК, следит за развитием событий в Китае и уверено, что новый вирус будет локализован. По словам министра, рынки «в первую очередь движимы психологическими факторами и крайне негативными ожиданиями некоторых участников рынка, несмотря на очень ограниченное влияние (вируса) на мировой спрос на нефть».

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По словам Абдулазиза, вспышка вируса атипичной пневмонии в 2002-2003 годы не привела к значительному сокращению спроса на нефть.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43   куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.

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