«Желтые» номера для ввезенных из ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. «Желтые» номера для ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авто в Казахстане будут действовать год, заявил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

«Вот примерный образец этого желтого номера, который могут получить все владельцы автомобилей с армянскими и кыргызскими номерами, и который будет действовать с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года», — сказал Кожаев на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, они будут выдаваться специализированными ЦОНами с указанием на номере 18-го региона, а регистрационные данные пропишут во временных техпаспортах с таким же сроком действия – до 1 марта 2021 года.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – несколько дней подряд в крупных городах страны проходили митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.