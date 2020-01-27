Алматы. 27 января. КазТАГ — Нефтяные трейдеры заработали миллиарды в 2019 году благодаря потрясениям на рынке, сообщает Bloomberg.

«Крупнейшие мировые трейдеры в области энергетики в 2019 году пережили один из лучших годов в своей истории, поскольку отключение трубопроводов, кардинальные изменения в требованиях к топливу, используемому морскими судами и конфликты на Ближнем Востоке потрясли мировой рынок нефти», — говорится в публикации в понедельник.

При этом отмечается, что удачные обстоятельства распространились не только на независимых трейдеров, таких как Vitol Group и Trafigura Group Ltd., но и на собственные подразделения нефтяных гигантов Royal Dutch Shell Plc, Total SA и BP Plc, которые получили прибыль в миллиарды долларов.

Как сообщается, на прибыли нефтяных трейдеров благоприятно сказалось то, что серия перебоев с поставками повысила надбавки, которые нефтеперерабатывающие компании платят по сравнению с контрольной ценой на некоторые виды нефти.

«В начале 2019 года Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы, нарушив поставки. Затем российские поставки в Европу по ключевому трубопроводу «Дружба» были приостановлены после того, как нефть оказалась загрязнена. А в сентябре экспорт из Саудовской Аравии был затруднен после террористической атаки на самый важный нефтяной объект страны. Некоторые трейдеры также извлекали выгоду из так называемых правил IMO-2020, которые вынуждают мировой торговый флот использовать топливо с более низким содержанием серы. Правила перевернули нефтеперерабатывающую и морскую отрасли, вызвав колебания цен на мазут и судовое дизельное топливо», — говорится в публикации.

По информации издания, компания Trafigura уже сообщила, что ее нефтяной блок принес рекордную валовую прибыль в размере $1,7 млрд в прошлом году. По информации источников, прибыль подразделения Glencore Plc, занимающегося торговлей нефтью, также составила более $1 млрд, а крупнейший в мире независимый нефтяной трейдер Vitol ожидает, что прибыль составит около $2 млрд.