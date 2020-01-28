Алматы. 28 января. КазТАГ — 20 палат боксового типа для потенциально заболевших коронавирусом подготовлено в Алматы, сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Асель Бисенбаева.

«На базе городской инфекционной больницы развёрнуто 20 палат боксового типа, одна реанимационного типа. Также на базе еще трех больниц создано 240 коек для данных больных», — сказала Бисенбаева на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова добавила, что на базе аэропорта развернуты две палаты для размещения прибывших пассажиров из КНР с признаками вирусного заболевания.

«Еженедельно в Алматы пребывает 2-2,5 тыс. пассажиров из Китая, все они проходят термометрию. На данный день заболеваний коронавирусом в Алматы не зарегистрировано. Для введения карантина оснований нет», — добавила Молдагасимова.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.