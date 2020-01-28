Весна план покажет?

Решение «армянского» вопроса – единственный конкретный итог председательства Токаева в кабмине

В минувшую пятницу состоялось, наконец, событие, которого и чиновники, и прочая политизированная публика ожидала едва ли не с бОльшим напряжением, чем прошлогодних президентских выборов — расширенное заседание правительства под председательством президента. И… разочаровало многих наблюдателей – каждого по-своему. Одни ждали от дебютного для Касым-Жомарта Токаева итогового разбора полетов-2019 ритуальной жертвенной крови «нерадивых» министров (а то и самого премьера); другие – подробного и четкого инструктажа по поводу дальнейших действий, наконец, третьи (вроде владельцев авто с армянскими номерами) надеялись услышать из президентских уст некий обнадеживающий месседж.

Однако, их надеждам не суждено было сбыться — получился, пользуясь советским новоязом, партхозактив (ПХА) по итогам очередного года текущей пятилетки с эпохальными планами на годы будущие. Не случайно самым употребляемым в докладе премьер-министра Аскара Мамина стало слово «будет» в разных его вариациях. Будет создано 430 тыс. новых рабочих мест, в том числе с высокой производительностью; начнется модернизация 11 очистных сооружений. Опять-таки будут приняты меры по дальнейшему обеспечению качественных и доступных услуг здравоохранения и образования…

Самое забавное, что практически все сказанное Аскаром Узакпаевичем прекрасно известно Касым-Жомарту Кемелевичу, о чем свидетельствует повторение последним многих данных, приведенных ранее премьером. Да и большинство присутствовавших в зале наверняка тоже в курсе, поскольку эти статистические выкладки кочуют с одного заседания на другое.

Тем не менее, премьер добросовестно исполнил обязательную программу «партхозактива». А его бесконечные ритуальные обращения к председательствующему «по Вашему поручению», «в рамках исполнения вашей предвыборной платформы» живо напомнили приснопамятное «в свете исторических решений Энного съезда КПСС…».

При этом, в докладе главы правительства ни разу не прозвучало « я предлагаю» или хотя бы «правительство считает необходимым». Между тем, у г-на Мамина репутация жесткого, настойчивого руководителя, умеющего добиваться решения задач, поставленных «старшими товарищами». Это, конечно, ценное качество для партхозактивиста и, возможно, именно этим руководствовался елбасы, поручая Мамину подготовить предвыборную программу Nur Otan. Однако, годится ли он на роль премьера, которому предстоят анонсированные Токаевым серьезные реформы «через колено»?

Доклад премьера — да и последовавшие за ним выступления министров с акимами — усилили ощущение «дежавю а ля советик» и еще раз подтвердили: главная проблема «правительства реформ» — отсутствие (или, по крайней мере, явный дефицит) реформаторов.

Не удивительно, что у президента нашлись контраргументы, мягко говоря, не украшающие премьерскую «картину маслом». Тут и впечатляющие аппетиты квазигосударственного сектора, которые Токаев обещал умерить еще в своем сентябрьском послании, и фактически проваленное поручение оттуда же о досрочном изъятии гражданами части накопленного на старость (по мнению многих наблюдателей, правительство Мамина уже одним этим честно заслужило свою отставку). Об этих и других своих претензиях кабмину глава государства, разумеется, упомянул, но без ожидавшихся громов и молний. Вроде бы констатировал удручающую ситуацию в сельском хозяйстве (нанесен серьезный ущерб продовольственной безопасности страны.Это направление должно стать приоритетным в работе Правительства и акимов. Дальше так продолжаться не может! Экспортируем сырье, завозим готовую продукцию»), но опять не стал заниматься кровопусканием.

А вот еще один ударный пассаж:

«За 9 месяцев прошлого года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 4,8 % и превысил 18 млрд долл. (в докладе премьера фигурировала другая цифра — $25 млрд.) Это хороший показатель.Вместе с тем чистый приток прямых инвестиций снизился на 57 % к аналогичному периоду и составил 2 млрд долл. (за 9 месяцев 2019 года.)… Нам нужна ясная картина. Поэтому Правительству следует дополнительно вести статистику прямых инвестиций без учета крупных нефтегазовых проектов».

Выходит, все это время, начиная с основания государства, мы считали «чохом», обманывая и самих себя и тех же потенциальных инвесторов? После этого, согласитесь, возникают вопросы по поводу нашего истинного места в мировых рейтингах инвестиционной привлекательности…

Отдельная тема – «излюбленный» президентом квазигоссектор.

Премьер в своей речи благоразумно обходит все подводные камни, в очередной раз предпочтя критике победные реляции. Взяв в качестве примера ФНБ «Самрук-Казына», он привел данные, должные бальзамом пролиться на сердце президента:

«В результате, чистый доход Фонда составил 1,3 трлн тг или на 38% выше планового значения. Поступления в бюджет от группы компаний Фонда составили 1,2 трлн тг».

Как бы в ответ глава государства замечает:

«Необходимо принять срочные меры по исключению дублирующих и избыточных госкомпаний и функций. Этот вопрос оживленно обсуждается и в Правительстве, и в обществе, но решений и результатов пока нет. Например, холдинг «Байтерек». Это 63 организации, из них 11 дочерних организаций с 2,8 тысячи сотрудников. «КазАгро» имеет 3 дочерние компании с 2 тысячами сотрудников. Административные расходы «Байтерек» превысили 54 млрд тенге, из них 24 млрд тенге – только на зарплату. Я не вижу никаких усилий со стороны руководства холдинга по его реформированию» – констатирует Токаев и обещает уже весной – к 1 мая – учинить кабмину строгий спрос с оргвыводами.

Чем дело кончится? Есть два варианта. Первый: Токаев снова соберет ПХА, отметит, что «правительство в целом справляется с выполнением поручений президента», и, огласив новые (или те же, что в прошлую пятницу) факты, свидетельствующие об обратном, обозначит очередной дедлайн. Ну, или второй: придет новая правительственная «команда единомышленников» и примется с удвоенным усердием кормить президента бодрящими статистическими выкладками в стиле «пятилетку – досрочно», которые давно уже не обманывают никого — по крайней мере, за пределами Дома правительства и Администрации президента.

Зато в случае с армянскими авто президент, кажется, нашел не только крайних, но и некий паллиатив, позволяющий и эмоции водил остудить, и государству лицо сохранить. ( К слову, на былых ПХА такие вопросы обычно оставляли на закуску – в разделе «Разное»).

«До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. Поручаю Правительству принять меры по ограничению дальнейшего ввоза и эксплуатации автомобилей с нарушением законодательства страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По сути, это стало единственным практическим результатом заседания правительства, отсроченного на 10 дней и жутко распиаренного за это время. Что ж, давно подмечено: запрещать у наших рулевых получается лучше всего…

К слову, решение «армянского» вопроса – дело совсем не президентское и даже не премьерское – министра внутренних дел с лихвой хватает. Токаев так и сказал в минувшую пятницу: президент не должен выступать надсмотрщиком над правительством. Сказал — и тут же поступил с точностью до наоборот. И то дело: почему бы не выписать тормоза любителям «объехать» казну, если более серьезные реформы буксуют?

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P . S . В понедельник вечером информагентства распространили информацию со ссылкой на первого вице-министра внутренних дел Марата Кожаева. По его словам , «наши специалисты выехали в Армению. Сейчас мы можем четко сказать, что из Армении ввезено порядка 22 тысяч авто. Наши специалисты продолжают работать. Сразу оговорюсь, когда люди выражают свое недовольство и говорят, что они не понимали, что делают и находились в неведении, приходится констатировать, что это не так». Выходит, цена вопроса вовсе не так высока, как ранее уверяли в полицейском ведомстве.

Напомним, накануне заседания правительства МВД-шники говорили чуть ли не о 170 тысячах «армян» и «киргизов» на наших дорогах, приводили жуткие цифры смертельных ДТП, якобы совершенных именно их владельцами. Президент же, выступая перед кабмином, дипломатично упомянул о «десятках тысяч».

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