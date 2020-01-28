«День слияния» президента и правительства». «Новая аттестация судей. Почему появились сомнения в её объективности?». «Рост цен, смерть бизнеса, увеличение безработицы: чем грозит попытка понизить порог НДС». «Их нельзя сравнивать, но очень хочется: Алматы и Нур-Султан»

Сетевой Казахстан 28 января 2020г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Казахстан: «День слияния» президента и правительства» — На расширенном заседании правительства 24 января у правительства и президента категорически не сошлись концы с концами… Однако президент Казахстана проявил принципиальность, прямо-таки перпендикулярную великолепному отчету правительства. «Времени на раскачку нет. Считаю важным подготовить программу глубоких, возможно, радикальных реформ. Нам нужен новый экономический курс, который даст четкое видение ключевых проблем и методов их решения» – такова выжимка ключевых высказываний президента на совещании. Отсюда и поручение с отложенными оргвыводами: уже к 15 мая представить программу реформ, после чего и будут приниматься решения по составу и дальнейшей деятельности правительства.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «К итогам расширенного заседания Правительства» — Заседание кабмина показало разность подходов к экономической политике Акорды и Правительства, которому поставлен срок до весны скорректировать свою программу.

«Новая аттестация судей в Казахстане. Почему появились сомнения в её объективности?» — Председатель Верховного суда РК Жакип АСАНОВ, подводя итоги 2018 года, объявил 2019 год «годом качества правосудия», ключевой задачей которого должно было стать повышение доверия к судам. Он заявил, что никто не будет покрывать служителей Фемиды, которые злоупотребляют служебным положением и будут уличены в коррупции.

EXCLUSIVE . KZ . «Люди гораздо лучше, чем думают о них те, кто сидит там на Олимпе» — «У меня теплых чувств к Назарбаеву по понятным причинам взяться неоткуда, — сказал проживающий сегодня на Западе политолог и журналист, друг покойного Рахата АЛИЕВА Андрей ШУХОВ. — Но эта история про инцест – это, конечно же, неправда… Понятия не имею, кто его там на что подсадил, но он точно лечился в частной клинике — сначала в России, потом в Лондоне — от наркозависимости. Жаль парня по-человечески. У людей есть все, о чем другие даже мечтать не могут, а они несчастны… Все, что наговорил несчастный Айсултан – бред в самом прямом, медицинском значении этого слова. Не имея врачебного образования, я, естественно, не могу ставить диагноз, но то, что человек явно не в себе – по-моему, очевидно любому, кто видел его записи в Фейсбуке. И если бы Дарига Нурсултановна появилась в этот критический момент перед публикой и сказала – вот такая у нас беда, он болен, не в себе, лечится, но им манипулируют, его используют… Еще бы и расплакалась… И народ бы ее и пожалел, и посочувствовал.

Султан хан АККУЛЫ – «Кто они – первые казахские большевики?» — В начале ХХ в., когда вопрос выживания казахского народа и сохранения его вновь возрождённого национального государства стоял в плоскости «жизнь или смерть», наряду с ключевой ролью национальной элиты «Алаш», определённую историческую роль сыграли первые казахские коммунисты-большевики. На политической арене они появились вместо с Советской властью.

TIME . KZ . «Порядка по-прежнему нет» — Осенью 2019 года в акционерном обществе «Пассажирские перевозки» сменился руководитель — на смену отечественному специалисту Арману СУЛТАНОВУ пришел гражданин Германии Михаэль КОРТЮМ. Появление иностранного топ-менеджера позитивно восприняли как обычные пассажиры, так и партнеры предприятия — появилась надежда, что наконец-то в одной из самых критикуемых организаций страны наведут должный порядок. Однако, как рассказал газете «Время» столичный предприниматель Аскар ОМАР, поставляющий на железную дорогу комплекты белья, положительных изменений не случилось.

«…И тогда я заплакала» — Ровно месяц назад под Алматы при взлете разбился пассажирский самолет Bek Air. Что происходило в четвертой горбольнице, куда доставилисамых тяжелых пострадавших в катастрофе, вспоминают врачи. В тот момент в больнице была пересменка: врачи, которые дежурили ночью, собирались домой, но еще никто не успел уйти, а на работу уже приехали их коллеги. Когда медперсоналу объявили, что недалеко от аэропорта упал самолет, уходившая смена осталась. Хотя им никто не говорил: «Вы должны, надо помочь…».

CARAVAN . KZ . «Рост цен, смерть бизнеса, увеличение безработицы: чем грозит попытка понизить порог НДС» — Чиновники минэкономики предприняли попытку протащить в закон норму о понижении порога НДС и обязать платить налог даже мелких предпринимателей. Рост цен, смерть бизнеса, увеличение безработицы – все это может подбить рикошетом и без того ослабленную экономику страны, считают эксперты.

365 INFO . KZ . «Россия под санкциями спасает свой бизнес за счет нас» — Покупки через Интернет серьезно ограничили — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров составляет 200 евро. И это не последнее снижение… Эта норма по решению совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) была введена для физических лиц. Но будет и продолжение: С 1 июля 2020 года ее собираются опустить до 100 евро за одну посылку, с 1 января 2021 — до 50 евро, с 1 января 2022 — до 20 евро. Норма ударит по тем казахстанцам, кто привык покупать через Интернет товары, которых в Казахстане нет. Или которые существенно дешевле за границей, чем у нас. Вместе с простыми гражданами это новшество заденет и некоторые компании.

TENGRINEWS . KZ .Айгерим АБИЛМАЖИТОВА — «Их нельзя сравнивать, но очень хочется: Алматы и Нур-Султан» — «Сразу видно, что ты из Астаны, или как там, из Нур-Султана«, — подшучивали надо мной алматинцы после моего переезда в южную столицу. 4,5 месяца назад супруг и я неожиданно для всех родных, да и для себя тоже, переехали на ПМЖ в Алматы. Нет, не сбежали от холодов и астанинского ветра. Мы, два северянина, решили посмотреть, каково это — жить на юге. В продолжение рубрики «Их нельзя сравнивать, но очень хочется» решила поделиться с вами личными наблюдениями и рассказать, что нужно знать переезжающим из Нур-Султана в Алматы, и наоборот.

EHONEWS . KZ . «Многодетная мать: выделенные Елбасы средства на социальную помощь до нас не дошли!» — Активисты движения многодетных матерей в Алматы подали уведомление на проведение митинга 2 февраля в годовщину гибели пятерых детей, сгоревших во времянке ночью, когда их родители вынуждены были работать. Именно с этого начались массовые митинги по всей стране и затем были анонсированы изменения в сфере социальной защиты материнства и детства. Однако многие требования многодетных матерей удовлетворены не были, а после введения нового механизма начисления адресной социальной помощи и государственных пособий для детей в многодетных семьях акции протеста начались с новой силой. Бота ОМИРТАЙ, представляющая группу многодетных матерей столицы, ответила на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав нынешнюю ситуацию.

PLATON . ASIA . «Ситуация на Каспии» — Каспийское море (озеро) с прилегающими к нему территориями поистине является ключевой ресурсной «базой» Казахстана, поскольку здесь сосредоточены наши основные нефтегазодобывающие активы, через этот водоем мы имеем дополнительный «торговый выход» в Европу. Но самое главное – Каспий содержит уникальную флору и фауну, которая в будущем может стать бесценным «ресурсом». Поэтому всегда интересно отслеживать ситуацию в этом регионе.

RATEL . KZ . Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ – «Следствие фальсифицировало документы по делу Серика Ахметова» — Верховный суд отменил приговор в отношении Габита МУХАМБЕТОВА, проходившего по делу экс-премьера. 14 января 2020 года в жизни экс-заместителя акима Карагандинской области Габита МУХАМБЕТОВА произошло важное событие – коллегия Верховного суда вынесла постановление по его ходатайству. Напомним, Мухамбетов проходил одним из подозреваемых по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Серика АХМЕТОВА в эпизоде о строительстве очистных сооружений на территории ТОО «Индустриальный парк Металлургия-Металлообработка» (далее – ТОО «ИПММ»).

AZATTYQ . ORG . ««Старалась не скучать по матери». Воспитанные бабушками и дедушками» — Традиция отдавать первенца молодой супружеской четы на воспитание родителям мужа существует у казахов много столетий. Ее сторонники считают, что воспитанные бабушками и дедушками дети вырастают разносторонними и заботливыми людьми. Однако психологи думают, что разлученные с родителями дети получают серьезную психологическую травму. Азаттык записал истории людей, выросших вдали от родителей.

CABAR . ASIA . «Про это: почему в Казахстане нет сексуального образования в школах?» — В Казахстане почти треть молодежи от 15 до 19 лет живут половой жизнью. А показатель подростковой беременности – 36 случаев на тысячу девушек, что в шесть раз выше показателя в развитых странах. Такие данные представлены в исследовании Центра изучения общественного мнения о репродуктивном здоровье молодежи в 2018 году. По словам специалистов, в Казахстане нет системного сексуального образования подростков в школах, что и является причиной ранней беременности, роста числа инфекций передающихся половым путем (ИППП) и ВИЧ среди молодежи.

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