Нур-Султан. 28 января. КазТАГ — Air Astana сократит в феврале часть рейсов в Урумчи и Пекин в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи со вспышкой коронавируса в Китае и как следствие низкой коммерческой загрузкой, Air Astana сокращает рейсы из Нур-Султана в Урумчи, запланированные на 6, 11 и 18 февраля, а из Алматы 8, 16 и 24 февраля, а также из Нур-Султана в Пекин 22 февраля, и из Алматы в Пекин 19 и 26 февраля», — говорится в сообщении во вторник.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что «пассажирам отмененных рейсов производится бесплатное перебронирование, изменение маршрута или полный возврат авиабилетов в офисах продаж авиакомпании, по месту приобретения либо через центр бронирования и информации по телефонам: 244 4477 (для Алматы) и 58 44 77 (для других городов Казахстана), а также по номеру +7 702 702 4477 и через электронный адрес: call.centre@airastana.com».

«На сегодня Air Astana выполняет три рейса в неделю из Нур-Султана в Урумчи и Пекин, а из Алматы в Урумчи – четыре, в Пекин – пять рейсов в неделю. В случае дальнейших изменений в расписании полетов авиакомпания сообщит дополнительно», — резюмировали в авиакомпании.