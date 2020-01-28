Алматы. 28 января. КазТАГ — Валентина Владимирская. На рынке Казахстана иностранных инвесторов практически нет, заявил председатель правления АО «Сентрас Секьюритиз» Талгат Камаров.

«На нашем рынке иностранных инвесторов практически нет. У нас только ожидается (их появление – КазТАГ) на AIX, Казахстанской фондовой бирже (KASE). Но пока мы не заметили приход новых инвесторов», — сказал Камаров корреспонденту МИА КазТАГ во вторник.

По его словам, индекс российского рынка состоит в основном из акций государственных компаний, таких как «Газпром», «Сбербанк» и других.

«Они показывают самую лучшую динамику, во-первых, потому что главный акционер – правительство, государство принимает беспрецедентные решения по выплате чуть ли не половины чистой прибыли на дивиденды. Это главный драйвер роста этих акций, чего нельзя сказать про наши отечественные компании», — сказал Камаров, отвечая на вопрос, почему казахстанский рынок в этом году не воспрял, как российский.

В казахстанских компаниях платят по-разному и те, что входят в индекс, как добавил эксперт, отличаются по составу и по индустрии.

В России основные компании – нефтяные, финансовые, банковские. Это крупнейшие монополисты, компании мирового масштаба, которые работают на соседних рынках и у них потрясающая динамика выручки и чистой прибыли. Так, «Газпром» ведет активную экспансию в Европу: строит два новых маршрута – «Турецкий поток», «Северный поток-2». Они активно продают газ: «Сила Сибири» и «Сила Сибири 2» – юго-восточное направление, соответственно. То есть у Газпрома – большая выручка, большая прибыль. Соответственно потрясающим дивидендам, на российском рынке больше иностранных инвесторов, а именно они задают тон рынку.