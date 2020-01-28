В МИД РК открыта горячая линия по вопросам коронавируса

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ — В министерстве иностранных дел (МИД) РК открыта горячая линия по вопросам коронавируса, передает корреспондент агентства.

«В МИД РК открыты горячие линии по вопросам коронавируса в КНР. В рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства во вторник.

Также в МИД напомнили, что в связи с введением карантина в некоторых городах КНР для наших граждан, находящихся на территории Китая, посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.