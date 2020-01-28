Методология оценки эффективности сельхоз субсидий будет введена в РК в 2020 году

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Методология оценки эффективности сельхоз субсидий будет введена в 2020 году, сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

«В текущем году будет введена методология оценки эффективности сельхоз субсидий, предполагающая, в том числе и встречные обязательства субъектов АПК. На эти цели трансфертом из средств республиканского бюджета в местные бюджеты в 2020 году предусмотрено Т200 млрд», — сказал Скляр на заседании правительства во вторник.

При этом он подчеркнул, что акиматам необходимо прекратить практику отвлечения средств на другие цели, не связанные с АПК.

«Таким образом, МСХ совместно с МИО будет обеспечена планомерная работа по снижению доли импорта продовольственных товаров и обеспечению продовольственной безопасности страны», — добавил Скляр.