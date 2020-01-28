Меры по созданию национальной платежной системы выработают до 1 июля

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане будет создана национальная платежная система, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«До 1 июля (текущего года – КазТАГ) будет разработана стратегия кредитно-денежной политики, выработаны меры по развитию безналичных расчетов и созданию национальной платежной системы», — сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

Докладывай о планах по выполнению поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства 24 января, Даленов также сообщил, что ближайшие планы правительства входит разработка плана экономического развития на среднесрочный периода, принятие трех законодательных актов – Закон «О техническом регулировании» в новой редакции, изменения в Бюджетный кодекс и Кодекс о здоровье населения, и утверждение трех программных документов – стратегии денежно-кредитной политики, программы торговой политики и программы управления водными ресурсами.

Так, в рамках налоговой политики будут выработаны меры по выстраиванию прозрачной и прагматичной политики для стабильности госбюджета, будут проанализированы все налоговые преференции на предмет их эффективности, в срок до 1 июля будут внесены изменения в бюджетный кодекс по заключению контрацикличных бюджетных правил.

По денежно-кредитной политике и финсектору будут выработаны меры по достижению консенсуса между инфляцией и экономическим ростом.

По госуправлению и квазигоссектору до 1 мая будут выработаны меры по сокращению непродуктивных расходов, также определен перечень госрасходов, которые можно безболезненно отложить.

По развитию предпринимательства и разгосударствлению будет расширен перечень гособъектов, подлежащих приватизации.

В промышленности будут приняты меры по выстраиванию глобальной цепочки добавленной стоимости, также по продвижению и диверсификации экспорта.

В рамках разработки торговой политики будет обеспечен доступ к рынкам сбыта и развитие электронной торговли. В социальной сфере до 1 июля будут приняты подходы и решения по модернизации пенсионной системы.

План экономического развития на среднесрочный период будет принят до 15 мая, он будет вынесен на широкое обсуждение с экспертным сообществом.

«Необходимо оперативно проработать каждое поручение главы государства, для этого создать рабочую группу под председательством премьер-министра, определить 10 подгрупп, первые руководители госорганов будут возглавлять работу подгрупп и нести персональную ответственность. Координацию работ подгрупп закрепить за вице-премьерами согласно курируемым сферам», — резюмировал Даленов.

Напомним, 24 января в ходе расширенного заседания правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку создать национальную платежную систему.