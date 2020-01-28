На $1 млрд продал золота Нацбанк РК во II полугодии 2019 года

Алматы. 28 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. На $1 млрд продал золота Национальный банк (НБ) РК во II полугодии 2019 года, заявили в Нацбанке.

«В соответствии с введенными поправками в концепцию формирования и использования средств Национального фонда и в рамках перехода к сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля Нацфонда, Нацбанк, начиная с III квартала 2019 года, осуществил продажу Нацфонду аллокированного золота международного стандарта на сумму порядка $1 млрд», — говорится в ответе финансового института на официальный запрос МИА КазТАГ.

Эскалация торговой войны межу США и Китаем, события вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, политика низких процентных ставок ведущих центробанков мира, обеспокоенность инвесторов темпами глобального экономического роста, как поясняется в ответе, привели к росту цены на золото в 2019 году на 18% (с $1287 до $1523 за 1 тройскую унцию).

Рост цены на золото и реализуемое Нацбанком приоритетное право государства на пополнение активов в драгоценных металлах позволило увеличить портфель золота золотовалютных активов страны в физическом и стоимостном выражении.

Как сообщалось, активы Казахстана в золоте за 2019 год увеличились на 31,16%, до $18,875 млрд.