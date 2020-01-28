Отношение врачей к пациентам влияет на количество отказов от вакцинации в РК

Алматы. 28 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отношение медицинских работников к пациентам влияет на количество отказов от вакцинации в Казахстане, считает председатель совета директоров НИИ кардиологии и внутренних болезней Еркин Дурумбетов.

«В отказе от вакцинации виноваты, в том числе, и медицинские работники. Потому что отношение иногда медицинских работников к пациентам такое, которого не должно быть. Когда мама приходит с ребенком, а там 15 человек в очереди сидит, она там вся издерганная. И это отношение очень сильно влияет на отказ от вакцинации, потому что в следующий раз она скажет: «Зачем мне ходить к такому врачу, лучше я буду беречь своего ребенка без всяких вакцинаций», — сказал Дурумбетов на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь, начальник отдела эпидемиологического мониторинга и оценки рисков «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» министерства здравоохранения Казахстана Айнагуль Куатбаева отметила, что в 2019 году в Казахстане почти 17 тыс. родителей отказались от вакцинации своих детей.

«На сегодня по итогам 2019 года 16 998 родителей отказались от вакцинации своих детей, из них порядка 65% – это родители детей до одного года. Три года тому назад количество отказов составляло порядка 12 тыс.», — сообщила Куатбаева.

По ее словам, снизилось количество отказа от вакцинации по религиозным мотивам, в настоящее время оно составляет около 30% от общего числа отказов.