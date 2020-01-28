Хостелы в жилых домах переделать в квартиры и сдавать их в аренду советуют в МИИР РК

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Хостелы в жилых домах переделать в квартиры и сдавать их в аренду советует первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

«Хостел организован в жилом фонде РК. Это жилая квартира, это не производство. Это кровати, которые достаточно быстро демонтируются. Пусть переделают в квартиру и сдают в соответствии с законодательством в аренду на положенный по закону срок. Поэтому мы не предусмотрели большого срока для того, чтобы они смогли свой бизнес переориентировать. Это такой бизнес, который не требует больших вложений», — сообщил Ускенбаев во вторник в СЦК, отвечая на вопрос журналиста, в какой период владельцам хостелов в квартирах необходимо закрыть их.

Он объяснил большое количество вопросов по хостелам тем, что в предыдущем законе понятия «хостел» не было.

«Это новое понятие и так как то, что не запрещено законом, естественно, разрешено, то люди начали открывать хостелы на верхних этажах (жилых домов – КазТАГ). Коммуникации лифт, службы по уборке, которые были рассчитаны на определенное количество квартир и людей – для них дополнительная нагрузка. Также это неудобство для любого жителя, если на одном этаже (с ним находится – КазТАГ) хостел. Нам присылали жалобы, поэтому данным законопроектом было определенно понятие «хостел». Это должно быть помещение в многоквартирном доме или отдельно стоящем здании, имеющее отдельный вход и инфраструктуру», — добавил первый вице-министр.

Как отметил спикер, все хостелы обязаны переехать вниз, иметь отдельный вход, не должны находиться на верхних этажах и не должны мешать людям.

«Реализация данного закона предусматривает, во-первых, у нас есть владельцы этого дома, которые заинтересованы в реализации данного законопроекта. Во-вторых, если данный хостел функционирует там, то это недобросовестное предпринимательство», — резюмировал он.

Ранее МИА КазТАГ сообщал, что в Казахстане вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» подписанный главой государства 26 декабря 2019 года. Новый документ направлен на решение ряда вопросов в данной сфере. В частности, урегулирование и оптимизация порядка регистрации многоквартирного жилого дома (МЖД) как объекта кондоминиума, обеспечение прав собственников квартир и нежилых помещений по управлению МЖД, урегулирование деятельности управляющего МЖД и управляющей компании, внедрение нового механизма проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, регулирование таких вопросов, как получение согласия жильцов при переоборудовании и изменении функционального назначения помещений МЖД, применение национальных стандартов для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов, проведение аттестации услугодателей в данном направлении и цифровизации сферы ЖКХ. Кроме того, нежилые помещения должны быть изолированы от квартир и иметь свой отдельный вход. Это требование теперь распространяется и на хостелы.