Дело о якобы похищенной нефти заново рассмотрит суд в Актобе после письма Токаеву

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Дело о якобы похищенной нефти заново рассмотрит суд в Актобе после письма бывшего директора департамента маркетинга и логистики НПЗ ТОО «Актобе нефтепереработка» Алмаза Кужагалиева президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает КазТАГ.

«Дело к нам поступило», — подтвердила корреспонденту агентства во вторник руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда Анар Айтжанова.

Первое заседание облсуда назначено на сегодня – 28 января. Дело рассматривает судья Малик Жаркынбеков.

Ранее Кужагалиев сообщил популярному атыраускому изданию «Ак жайық», что Верховный суд оправдал его по делу, в рамках которого он был приговорен к длительному сроку заключения.

Напомним, в Актобе пять человек обвинялись по нескольким статьям УК РК, в числе которых транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, незаконное предпринимательство и подделка документов. Следствие утверждало, что в результате действий фигурантов из Казахстана в Кыргызстан под видом нефтепродуктов вывезена нефть стоимостью Т1,3 млрд.

12 декабря 2018 года по данному делу в специализированном межрайонном суде Актюбинской области вынесли приговор. Кужагалиев был признан виновным по ряду статей, и ему было назначено 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Замдиректора ТОО «Интер ойл экспорт» гражданин Беларуси Кунцевич С. получил 15 лет. Обвиняемым Кушкинбаеву и Утениязову назначено по четыре года. Директор алматинской компании Раев, обвинявшийся в неуплате налогов, был освобожден от уголовной ответственности в связи с полным погашением задолженности.

25 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что Кужагалиев написал письмо Токаеву, в котором указал на абсурдность приговора, отметив, что на НПЗ «Актобе нефтепереработка» следствием не было обнаружено ни одной тонны похищенной или неучтенной нефти, как и не было обнаружено следов деятельности ОПГ «Четыре брата».