«Помогайки» на страховом рынке РК забирают до половины со страховых выплат

Алматы. 28 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. «Помогайки» на страховом рынке Казахстана удерживают до половины со страховых выплат в качестве своего вознаграждения, заявил председатель правления АО «СК «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

«На страховом рынке активно присутствуют «помогайки», которые устанавливают правоотношения с потерпевшими путем заключения договоров на оказание услуг с целью получения ими лично страховых выплат, в особенности по случаям смерти потерпевших. Данные представители удерживают со страховых выплат свое вознаграждение в размере до 50%», — сказал Ханин на пресс-конференции во вторник.

По его словам, «помогайки» включают в договоры на оказание услуг ограничивающие условия, которые вводят в заблуждение потерпевших, и ограничивают их право на получение страховых выплат в полном объеме.

По мнению страховщика, необходимо законодательно исключить подобные действия со стороны посредников, чтобы страховые выплаты получали в полном объеме те лица, которым они действительно предназначаются. Для этого предлагается исключить возможность осуществления единовременных крупных страховых выплат и внедрить осуществление выплат из компаний по общему страхованию (КОС) в компании по страхованию жизни (КСЖ) по аналогии с обязательным страхованием работника при исполнении и мтрудовых обязанностей.