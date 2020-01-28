Страховщики предлагают изменить тарифы по автострахованию в Казахстане

Aлматы. 28 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Страховщики предлагают изменить тарифы по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) в Казахстане, заявил председатель правления АО «СК «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

«Страховым сообществом предлагается актуализация закона об ОС ГПО ВТС. Действующие тарифные факторы, изложенные в законе, не отражают принципа социальной направленности и справедливости в части адекватности страховых рисков, так как последний раз изменение тарифов было в 2007 году», — сказал Ханин на пресс-конференции компании во вторник в Алматы.

Также, по его словам, обсуждаются предложения по развитию страхового рынка в целом.

Так, растет страховое мошенничество, а механизмов законного противодействия ему нет. По многим страховым случаям, подозревая мошеннические действия лиц, страховщик вынужден делать выплаты, «так как законом предусмотрен исчерпывающий перечень документов и установлены жесткие законодательные рамки, обязывающие страховщика в кратчайшие сроки осуществлять страховые выплаты».

«Рынок предлагает включить страховщика, как участника в административное и уголовное законодательство РК, а также предусмотреть в законе об ОС ГПО ВТС или в законе о страховой деятельности механизмы расследования страховщиком случаи подозрений по страховому мошенничеству», — резюмировал Ханин.