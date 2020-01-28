Алматы. 28 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вакцину от коронавируса можно создать в течение полугода, считает доктор медицинских наук профессор Борис Каральник.

«Пройдет не больше шести месяцев и такие экспериментальные вакцины уже будут. И, даст бог, ВОЗ, точно также, как это было с Эбола, даст разрешение на их применение до того, как будут проведены все этапы клинических испытаний, потому что риск от инфекции коронавирусной больше, чем риск возможных побочных эффектов даже экспериментальных серий вакцин. Этот опыт уже есть, а если ждать, когда это будет, мы потеряем огромное количество людей», — сказал Каральник агентству КазТАГ во вторник.

Он отметил, что новый коронавирус может представлять собой серьезную угрозу.

«Полноценных фактов мало пока. Но думаю, что значительное сходство по геному с возбудителем SARS позволяет предполагать серьезную вирулентность. Во-вторых, необычайно быстро, такого раньше никто не знал, не было этого, чтобы такое быстрое приспособление к организму человека у вируса развивалось. Ну хорошо, от летучих мышей первые заразившиеся люди получили, но он еще не имел такой функции в своем геноме – передаваться от человека к человеку. Он необычайно быстро эту функцию приобрел. Не было раньше такой быстроты. Поэтому я предполагаю, что это очень серьезная угроза», — отметил спикер.

По словам ученого, реальных оснований полагать, что новый коронавирус был создан искусственным путем, нет.

«Я в эти жути я не верю. Я не хочу сказать, что невозможно. Сейчас очень просто создавать массу новых возбудителей заболеваний в лаборатории. Это очень просто. Но вся проблема в том, что это оружие, которое бьет уже не просто по площадям, а бьет по населению всего мира, в том числе и собственной страны таких желающих их создавать. Поэтому исключать такую возможность нельзя, но нет никаких реальных данных», — добавил Каральник.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.

Горячие линии открыты и МИД РК. В рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.