Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан ждет согласования от Китая о полете самолета за 61 студентами, сообщил главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

«Наше правительство обратилось к правительству КНР с намерением организовать эвакуацию 61 нашего студента из города Ухань. Подчеркиваю, спецборт будет сопровождаться нашими врачами в защитных костюмах и масках. По прибытию студенты будут размещены в изолятор для карантина на 14 дней. Мы ждем согласования с китайской стороной о полете нашего самолета», — сообщил Бекшин во вторник.

Причину невозможности закрытия границы с Китаем он объяснил ожиданием возврата «наших туристов и других граждан».

Ранее стало известно, что пять человек, приехавших из Китая, госпитализировали в Алматы и Акмолинской области с признаками острых респираторных вирусов.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.

Горячие линии открыты и МИД РК. В рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.