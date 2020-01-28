Aлматы. 28 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. 78% покупок страховки через интернет приходятся на жителей Алматы, заявил председатель правления АО «СК «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

«В разрезе городов лидирует Алматы – 78% от общего объема интернет-продаж. Далее следует Нур-Султан – 13%, третье место делят Шымкент и Костанай – по 1,5% приходится на каждый из этих городов», — сказал Ханин на пресс-конференции компании во вторник в Алматы.

По его словам, свыше 77% клиентов покупают страховые интернет-полисы с десктопной версии, 22% – с мобильной версии, 1% – с планшетов.

При покупке с мобильной версии клиенты преимущественно используют Apple iPhone – 33%, на смартфоны Samsung приходятся 20%, отметил эксперт.

Среди клиентов онлайн-страхования в 2019 году доля мужчин составляет 56%, женщин – 44%. На возраст 25-34 лет приходится 50% страхователей, на 35-54 года – 35%, 18-24 года – 7%. Новые клиенты составляют 30% от общего количества.

«Прошло больше года со старта онлайн-страхования и введения электронного полиса в Казахстане. Жизнеспособность нового канала продаж проверена на самом массовом продукте – ОС ГПО ВТС. Результаты – хорошие. Вторым шагом станет развитие онлайн-страхования в добровольных видах, в частности, в страховании туристов и имущества», -резюмировал Ханин.