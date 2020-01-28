ВОЗ исправила ошибку в оценке опасности коронавируса для мира

Алматы. 28 января. КазТАГ — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном вечером 26 января отчете исправила строку с оценкой рисков ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, сообщает РБК.

«В сноске под номером три в документе (ВОЗ – КазТАГ) говорится, что в более ранних отчетах о ситуации с распространением вируса, опубликованных 23, 24 и 25 января, содержалось некорректное обобщение о риске распространения вируса на глобальном уровне», — говорится в сообщении.

Как поясняет организация, риски ситуации с вирусом продолжают оставаться «высокими», а не «умеренными», как говорилось в отчетах за предыдущие три дня «в том виде, в котором они были первоначально опубликованы».

«Оценка ВОЗ риска этого события не изменилась со времени последнего проведенного 22 января анализа: очень высокий – в Китае, высокий – на региональном уровне и высокий – на глобальном уровне», — говорится в документе организации.

Согласно статистике ВОЗ на 26 января, число заболевших в мире достигает чуть более 2 тыс., из которых 1,9 тыс. – в Китае. Согласно последним данным китайских властей, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, погиб 81 человек, а общее число заболевших только в этой стране превысило 2,8 тыс. человек.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Затем заболевание распространилось на другие регионы страны и вышло за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы также в США, Франции, Австралии, Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах.