Детский хирург объясняет, почему «врач, окончивший медуниверситет на казахском языке, будет наполовину неграмотен»

Аргументы, которыми он обосновывает неизбежность формирования у нас в стране ситуации, при которой станут появляться подобные специалисты от медицины, представляются весьма серьезными

Издание «Навигатор» со ссылкой на российскую (бывшую советскую) «Литературную газету» опубликовало статью под названием «Казахи жалуются, что латиница ввергает их страну в мракобесие».

В ней говорится так: «Если казахский язык переведут на латинскую графику, то это отбросит страну на десятилетия назад.

Об этом в «Литературной газете» пишет детский хирург из Алма-Аты Алмас Коптлеуов.

«Приведу пример по своей профессии – детского хирурга. Так вот, в базовом учебнике по хирургии на казахском языке операции удаления аппендицита посвящено всего лишь 12 страниц. Тогда как на русском языке – не менее 42 книг-монографий. В них описаны способы проведения операций у беременных, при атипичном расположении отростка, при перитоните, у детей до 7 лет, у взрослых и т.д. Ни одна из них на казахский язык, даже в привычной кириллической графике, не переведена.

Такое положение по всем разделам медицины. Поэтому врач, окончивший медуниверситет на казахском языке, будет наполовину неграмотен. И в этом не его вина! У нас очень умные дети, беда в отсутствии переводов и грамотных, умных преподавателей. И это всего лишь проблема одного заболевания. А их у человека больше 7 тысяч нозологий! То есть только по медицине надо перевести на латинский шрифт свыше 80 тысяч книг! Разве будут это делать? И сколько на это потребуется времени?», – отмечает Коптлеуов.

Он также назвал абсурдным тезис о том, что «латиница – главное средство освобождения казахов от имперского влияния России и русской культуры».

Он также убежден, что из-за перевода на латиницу усилится отток населения из Казахстана.

«Наши националисты из-за своей ненависти к русским, русскоязычным казахам и России в целом ввергают свой народ в мракобесие. Всё, что мы имеем сейчас, – это наследие «имперского СССР». Кстати, этим летом мы взяли 762 млн долларов у МВФ на перевод учебников вузов. И это при том, что наш внешний долг уже свыше 200 млрд долларов! Полный переход на латиницу потребует свыше 40 млрд долларов! Пожалейте своих детей и внуков!», – призывает Коптлеуов».

В приведенной тут цитате из вышеназванной статьи речь идет о личном мнении частного лица. Кто-то с этим согласится, а кто-то – нет. Однако вряд ли найдется среди граждан Казахстана такой человек, которого могла бы оставить равнодушным перспектива оказаться на приеме у такого врача, который, окончив медицинский университет на казахском языке, будет, по словам Алмаса Коптлеуова, «наполовину неграмотен». Аргументы, которыми он обосновывает неизбежность формирования у нас в стране ситуации, при которой станут появляться подобные специалисты от медицины, представляются весьма серьезными. И вряд ли их вообще можно как-то опровергнуть.

В связи с такой темой автору этих строк вспоминаются два случая. Итак, по порядку.

Первый случай имел место, так сказать, на заре нашей государственной независимости. В редакции издания, в котором мне доводилось тогда работать, трудилась также одна поэтесса. Она состояла в отделе поэзии и еще подрабатывала, делая переводы учебников для вузов с русского на казахский язык. В течение достаточно длительного времени у нее на столе лежала книга под названием то ли просто «Педиатрия», то ли «Основы педиатрии». За точность сейчас не ручаюсь. Запомнилось только то, что название было связано с педиатрией. Она этот учебник переводила. Прошло время. И вот однажды слышу, как она по телефону разговаривает, насколько стало понятно, со своей знакомой из поликлиники и просит ее порекомендовать хорошего педиатра для лечения приболевшего ребенка, но только не такого, который родом из какого-нибудь дальнего аула и окончил казахскую школу. Мы, присутствовавшие при этом разговоре коллеги, потом спросили: Чем ей не угодили медики с казахским школьным образованием? На что она ответила: Трудно ожидать, что из студента с базовым образованием на основе казахского языка может получиться толковый врач-специалист, поскольку весь комплекс учебников написан на русском, а на казахский язык переводится — если это и делается в отдельных случаях – случайными в медицине людьми. Возразить этому было нечем.

Второй случай имел место несколько позже, в середине 1990-ых годов. Доводилось тогда побывать у посла Ливана вместе с товарищем, который брал у того интервью. В ходе разговора дипломату был задан вопрос: На каком языке в ваших вузах ведется образование? Посол ответил так: преподавание в университетах ведется на арабском, но выпускники технических и медицинских факультетов, как правило, стремятся писать дипломные работы и защищать их на основе английского или французского языка, так как в этом случае они лучше котируются как специалисты своего дела.

Добавить к сказанному, как говорится, больше нечего.

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