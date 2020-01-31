Объявление ВОЗ чрезвычайной ситуации из-за коронавируса привело к повышению цен на нефть

Алматы. 31 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса привело к повышению цен на нефть, сообщает Reuters.

«Цены на нефть выросли в пятницу, но все еще продемонстрировали общее снижение четвертую неделю подряд, так как рынки пытались оценить экономический ущерб от нового коронавируса, который распространился из Китая в около 20 стран, убив более 200 человек», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нефть марки Brent выросла на 27 центов – до $58,56 за баррель к 10.50 по Гринвичу, но все же снизилась на 3,5% за неделю, американская West Texas (WTI) выросла на 23 цента – до $52,37 за баррель, но снижение на неделю составило 3,4%. Обе марки подорожали более чем на $1 в начале сессии торгов.

По мнению представителя нефтеторговой компании PVM Стивена Бреннока, цены на нефть будут оставаться уязвимыми для понижательного давления до тех пор, пока Китай не остановит распространение вируса.

Также отмечается, что на росте цен на нефть также сказалось то, что Саудовская Аравия начала обсуждение вопроса о переносе предстоящего политического совещания с марта на начало февраля, чтобы обсудить влияние коронавируса на спрос на нефть.

«По нашему мнению, по-прежнему сохраняется значительная неопределенность в отношении продолжительности и экономического воздействия вируса. Мы не уверены, что экстренное февральское совещание ОПЕК может оказать эффективное влияние на рынок, кроме обычных заверений в том, что производители будут действовать, чтобы сбалансировать рынок», — сказал нефтяной аналитик BNP Paribas Гарри Чилингюриан.

Ранее сообщалось, что ВОЗ объявила глобальный режим ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 9 тыс., летальных случаев – 2013. За пределами КНР особую обеспокоенность специалистов ВОЗ вызывает ситуация в Германии, Вьетнаме и Японии – на территории этих стран зарегистрированы случаи передачи вируса от человека человеку.

24 января 2020 года министерство иностранных дел (МИД) РК рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, почти 50 приехавших из Китая изолировали в отдельных боксах, 13 их них уже выписаны.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», который позднее был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, а также все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения (МЗ) РК создан cаll-центр по вопросам коронавируса, а также в МИД РК открыта горячая линия.

По последним данным, Казахстан ждет согласования от Китая по полету самолета за 61 казахстанским студентом.

28 января МИА КазТАГ сообщало, что в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, планируют внести строку « Коронаровирусная инфекция неуточненной локализации». 30 января стало известно, что минздрав в связи со вспышкой коронавируса в Китае также планирует внести поправки в перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

30 января сообщалось, что автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) приостанавливает Казахстан с Китаем. Также сообщалось, что дополнительные рейсы из Пекина и Урумчи организуют для вывоза казахстанцев, оставшихся в Китае. Вместе с тем сообщалось, что возврат сумм за авиабилеты на отмененные рейсы в Китай оформят без штрафных санкций.