Внести изменения в договор о ЕАЭС в части возмещения ущерба бизнесу предложил Мамин

Нур-Султан. 31 января. КазТАГ — Внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части возмещения ущерба бизнесу предложил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент агентства.

«Мамин принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах, на которых выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве ЕАЭС. (…) Премьер-министр РК выступил с инициативой проработки внесения изменений в договор о ЕАЭС в части возмещения ущерба бизнесу при нарушении общих правил конкуренции», — говорится в сообщении в пятницу.

По мнению главы правительства РК, «на сегодня, в соответствии с правом ЕАЭС, в случае наложения штрафа хозяйствующему субъекту при нарушении общих правил конкуренции, штрафы подлежат перечислению в бюджет той страны, где зарегистрирован совершивший нарушение хозяйствующий субъект».

«При этом пострадавшая сторона лишается возможности компенсации ущерба», — сказал Мамин.

Также он отметил необходимость усиления совместной работы в рамках ЕАЭС по развитию цифровой экономики и современных высокотехнологичных сфер, а также выработки совместной тактики по борьбе с пиратской продукцией.