Полностью перевести госзакупки в ЕАЭС в электронный формат до конца 2021 года предложил Мамин

Нур-Султан. 31 января. КазТАГ — Полностью перевести государственные закупки в ЕАЭС в электронный формат до конца 2021 года предложил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент агентства.

«Мамин принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах, на которых выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве ЕАЭС. (…) Глава правительства Казахстана предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС», — говорится в сообщении в пятницу.

Премьер РК отметил, что «обеспечение участия в госзакупках, проводимых в электронных форматах, посредством взаимного признания электронных цифровых подписей, является одной из целей развития рынка госзакупок».

Он акцентировал внимание на необходимости ускоренного согласования инициированных казахстанской стороной поправок в порядок устранения барьеров, которые позволят ускорить процесс рассмотрения обращений до трех месяцев.

«На сегодня ведется реестр согласованных препятствий. Он содержит 68 препятствий. Мы три года назад данный реестр начинали с 60 препятствий. Вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые барьеры либо затягивая их устранение», — сказал Мамин.