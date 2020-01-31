Нур-Султан. 31 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Планшетами могут обеспечить ветеринарных инспекторов в Казахстане, сообщил депутат мажилиса парламента РК Роман Ким.

«Сейчас наши ветеринарные специалисты работают в бумажном виде. Протоколируют, ездят, проверяют нарушения. Ситуацию можно сфоткать, на видео снять, использовать планшеты, технические средства. Все уже инспекции перешли в государстве. Это же удобно. Доказательная база, и потом нарушения же с обеих сторон бывают. Тоже это вносим сейчас – применение техсредств: фото- и видеофиксация, планшеты», — сообщил Ким в пятницу корреспонденту агентства в кулуарах министерства юстиции после выступления на межведомственной комиссии (МВК) по вопросам законопроектной деятельности.

Депутат утвердительно ответил на вопрос корреспондента агентства, оснастят ли ветеринарных инспекторов планшетами по примеру инспекторов ГАИ.

«Они будут сразу интегрированы в систему министерства сельского хозяйства», — добавил мажилисмен.

Проект закона, инициированный депутатами мажилиса, получил положительное заключение на МВК.