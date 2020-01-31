Т25 млрд в год планируют выводить из теневого оборота международных перевозок в РК

Нур-Султан. 31 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т25 млрд в год планируют выводить из теневого оборота международных перевозок в Казахстане, в случае принятия поправок в законы.

«Только по прикидочным оценкам и пилотным выявлениям – это Т25 млрд в год (планируется выводить из теневого оборота международных перевозок – КазТАГ). Это предполагаемая самая видимая часть айсберга, но ловить таких людей очень сложно. По мнению депутатов, эта сумма больше, но, если мы эти Т25 млрд вернем в бюджет и пустим на социальные нужды, игра стоит свеч», — сообщил в пятницу журналистам в министерстве юстиции РК депутат мажилиса парламента РК Павел Казанцев, рассказывая о новом законопроекте.

По его словам, цель законопроекта – вывести из тени «часть международных перевозок внутри евразийского пространства, и деньги вернуть государству».

«И убрать недобросовестную конкуренцию. Технически ввозимые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) грузы (будут – КазТАГ) маркироваться электронной пломбой навигационной, которая по спутнику будет сигнализировать, если эта пломба будет нарушена. И тогда спутник подскажет, где сорвана пломба и туда будут выезжать», — добавил мажилисмен.