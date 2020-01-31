Расследование дела о хищениях в «Астана LRT» завершено

Нур-Султан. 31 января. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Расследование дела о хищениях в ТОО «Астана LRT» завершено, сообщает антикоррупционная служба.

«Уголовное расследование завершено. Начато ознакомление с материалами уголовного дела. Разыскные мероприятия в отношении скрывшихся преступников продолжаются», — сообщил руководитель второго департамента агентства по противодействию коррупции Сергей Перов.

Он отметил, что ущерб не изменился, его сумма также составляет Т5,7 млрд. Число привлекаемых лиц также неизменно – более 10 человек, вернувшихся из бегов нет.

«У нас привлекаются руководители управлений акимата, должностные лица самого АО «Астана LRT» и подрядных организаций. Заместитель акима находится в розыске, мы уже об этом говорили. (…) Более 10 человек проходят по делу, в розыске находятся трое лиц. Идет процесс ознакомления, после этого дело будет направлено в суд, где будет открытое судебное заседание», — сказал Перов.

Он добавил, что разыскные мероприятия проводятся как по линии Интерпола, так и с теми государствами, где они предположительно скрываются. В интересах следствия страны не озвучиваются.

Напомним, 8 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Нур-Султана возобновить строительство системы ЛРТ, при этом, он назвал проект «злополучным» и «спорным». 13 июня 2019 года стало известно, что власти Казахстана одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT», а еще раньше – 9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта планируют направить более Т305 млрд.

В настоящий момент экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск, а бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ» – он тоже объявлен в розыск.

Также сообщалось, что антикоррупционной службой при взаимодействии с Национальным банком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в ликвидированном в последствии «Банке Астаны» денежных средств, полученных у Банка развития Китая на проект ЛРТ.