Актау. 31 января. КазТАГ – Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«По согласованию с администрацией президента РК и акимом Мангистауской области на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен генерал-майор Бактыбаев Жанарбек Телюбекович», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что Бактыбаев работает в органах внутренних дел с 1983 года и имеет большой опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате МВД, а также в департаментах полиции Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей.