Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области

Новости 181 0

Актау. 31 января. КазТАГ – Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«По согласованию с администрацией президента РК и акимом Мангистауской области на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен генерал-майор Бактыбаев Жанарбек Телюбекович», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что Бактыбаев работает в органах внутренних дел с 1983 года и имеет большой опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате МВД, а также в департаментах полиции Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей.

Похожие материалы:

  1. Токаев отправил вице-министра внутренних дел Жакупова на пенсию
  2. Кудебаев возглавил департамент полиции Алматинской области
  3. Назначен замакима Атырауской области
  4. Скаков назначен вместо Бакауова акимом Павлодарской области
  5. Канат Таймерденов назначен начальником ДП Алматы

Новости партнеров

Загрузка...