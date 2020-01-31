Следующее заседание ЕМПС состоится 9-10 апреля в Минске

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Нур-Султан. 31 января. КазТАГ — Следующее заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится 9-10 апреля в Минске, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Следующее заседание ЕМПС состоится 9-10 апреля 2020 года в Минске», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, устранению барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), интеграции национальных информационных систем, внедрению расчетно-клиринговой системы для перечисления ввозных таможенных пошлин в национальных валютах между государствами-членами ЕАЭС, подготовке проекта соглашения о регулировании алкогольного рынка, формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС и другие вопросы.

«По итогам заседания ЕМПС подписаны соответствующие решения, распоряжения и поручения», — резюмируется в сообщении.

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