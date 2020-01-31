Экономика РК отреагирует при длительном снижении деловой активности в КНР из-за коронавируса

Алматы. 31 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Экономика Казахстана отреагирует в случае длительного снижения деловой активности в Китае из-за коронавируса, считает управляющий директор AERC Олжас Тулеуов.

«Если снижение экономической активности в Китае вследствие коронавирусной инфекции продлится больше, чем три месяца, то негативные эффекты данного процесса начнут четко проявляться в казахстанской экономике. В частности, сократятся объемы экспорта и соответствующая выручка от нее, а также будут расти цены на дефицитные товары, которые до этого импортировались из Китая», — прокомментировал Тулеуов корреспонденту агентства в пятницу.

На вопрос, может ли в Казахстане по причине снижения товарооборота с Китаем возникнуть дефицит товаров, эксперт ответил, что «в моменте нет возможностей точно определить, как ситуация с коронавирусом сказывается на казахстанской экономике».

«Это связано с тем, что макроэкономические показатели, а именно статистика по экспортно-импортных операциям, которая могла бы дать ответ вопрос о влиянии ситуации в Китае на казахстанскую экономику, формируется с задержкой в 1-2 месяца», — пояснил собеседник агентства.

По поводу возможного замещения легальных товарных потоков нелегальными спикер сказал, что «сложно утверждать что-либо, так как в части торговли Китая и Казахстана она и без того высокая».

«Если сопоставлять таможенную статистику двух стран, то она может различаться в несколько десятков миллиардов долларов США. Но однозначно можно ожидать, что из-за возможного возникновения дефицита тех или иных товаров, которые Казахстан закупает у Китая, цены внутри страны могут незначительно подрасти», — резюмировал Тулеуов.

Отметим, что за январь-ноябрь 2019 года на долю Китая пришлось 14,8% всего экспорта и 16,3% всего импорта Казахстана. При этом за 11 месяцев прошлого года выросли как экспорт в Китай (на 27%), так и импорт из Китая (13%). Вместе с тем в казахстанском экспорте в Китай преобладают природный газ, медь и катоды из нее, сырая нефть, медные руды и ферросплавы. А импорт из Китая в большей степени состоит из телефонных аппаратов, вычислительных машин, дорожной и строительной техники, полупроводниковых приборов, игрушек и головоломок.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 9 тыс., летальных случаев – 2013. За пределами КНР особую обеспокоенность специалистов ВОЗ вызывает ситуация в Германии, Вьетнаме и Японии – на территории этих стран зарегистрированы случаи передачи вируса от человека человеку.

24 января 2020 года министерство иностранных дел (МИД) РК рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, почти 50 приехавших из Китая изолировали в отдельных боксах, 13 их них уже выписаны.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», который позднее был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, а также все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения (МЗ) РК создан cаll-центр по вопросам коронавируса, а также в МИД РК открыта горячая линия.

По последним данным, Казахстан ждет согласования от Китая по полету самолета за 61 казахстанским студентом.

28 января МИА КазТАГ сообщало, что в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, планируют внести строку « Коронаровирусная инфекция неуточненной локализации». 30 января стало известно, что минздрав в связи со вспышкой коронавируса в Китае также планирует внести поправки в перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

30 января сообщалось, что автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) приостанавливает Казахстан с Китаем. Также сообщалось, что дополнительные рейсы из Пекина и Урумчи организуют для вывоза казахстанцев, оставшихся в Китае. Вместе с тем сообщалось, что возврат сумм за авиабилеты на отмененные рейсы в Китай оформят без штрафных санкций.