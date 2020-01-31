Алматы. 31 января. КазТАГ — Мадина Алимханова. В Алматы владельцы авто с иностранными номерами могут создать общественное объединение, сообщил активист Даукен Санатов.

«Сейчас мы эти акции проводим. Если не будем услышанными, значит, придется создавать общественное объединение», — сказал Санатов агентству КазТАГ в пятницу.

При этом он отметил, что не исключает возможности присоединения алматинских автовладельцев к уже существующим общественным объединениям.

«Я слышал, какие-то общественные объединения уже были созданы. Может быть, к ним примкнем, чтобы было республиканское общественное объединение, либо сами создадим. Надо еще посмотреть, у кого какие требования, какие решения предлагают. Если нас устроит, мы к ним примкнем», — добавил активист.

Ранее сообщалось, что владельцы авто с иностранными номерами в Алматы потребовали снизить стоимость регистрации.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – несколько дней подряд в крупных городах страны проходили митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До этой даты автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. Такие автомобили должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационные сборы и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.

27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авто в Казахстане будут действовать год.