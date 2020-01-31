Алматы. 31 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Владельцы авто с иностранными номерами в Алматы потребовали снизить стоимость регистрации.

«Мы – автовладельцы с иностранными номерами – выражаем свое несогласие с заявлением президента Токаева. Мы отказываемся регистрировать авто на временные номера. Мы требуем постоянный учет под амнистию, что и настоятельно просим у властей. Мы против желтых номеров, которые нарушают наши конституционные права передвижения – отказываемся наотрез. Мы не согласны с размерами выставленных государством счетов для регистрации авто в РК в целом. Требуем пересмотра сборов в целом», — говорится в пятницу в обращении собравшихся у городского акимата автовладельцев на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, председателя сената Дариги Назарбаевой и акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

По их информации, сумма первичной регистрации автомашин достигает Т1 325 500.

«Первичная регистрация автомашин: до двух лет – 0,25 МРП – Т662, от двух до трех лет 50 МРП – Т132 550, старше трех лет 500 МРП – Т1 325 500. Почему шаг 1 – 50 МРП, шаг 2 – 450 МРП? Какая тут логика? Требуем пересмотреть эти расчеты. Требуем снизить эти ставки в 10 раз», — говорится в заявлении.

Кроме того, автовладельцы потребовали снизить таможенный сбор за ввоз авто из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 17% до 10%, полностью отменить утилизационный сбор и широко информировать население об обсуждаемых в парламенте законопроектах.

Свои требования автовладельцы озвучили, собравшись в Алматы на площади Республики. На акцию собралось около 50 владельцев авто с армянскими, кыргызскими и российскими номерами. Подписи под обращением они собирали на месте акции. Вышедшие к собравшимся сотрудники акимата города и департамента полиции (ДП) отвечали на вопросы автовладельцев, обещали рассмотреть их обращение и проведению акции не препятствовали.

Ответами представителей госорганов автовладельцы остались не удовлетворены

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – несколько дней подряд в крупных городах страны проходили митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До этой даты автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. Такие автомобили должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационные сборы и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.

27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авто в Казахстане будут действовать год.

1 МРП = Т2651.