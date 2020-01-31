Нур-Султан. 31 января. КазТАГ — В Казахстане финансирование науки планируют увеличить до 1% от ВВП к 2025 году, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«В рамках новой госпрограммы к 2025 году планируется увеличить финансирование науки до 1% от ВВП», — сказал глава МОН РК Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии министерства в пятницу.

По его словам, в центре внимания – становление новой плеяды казахстанских ученых.

«Первый конкурс на грантовое финансирование проектов молодых ученых – на стадии завершения. Усилены требования к компетенциям членов Национальных научных советов (ННС), обновлен их состав, определены четкие критерии отбора проектов. На сегодняшний день повышена транспарентность работы ННС. Благодаря росту финансирования науки конкурсы теперь будут проводиться ежегодно», — отметил министр.

Он отметил, что впервые за долгие годы при поддержке правительства РК были выделены средства на обновление научной инфраструктуры наших НИИ.

«Прошедший 2019 год для системы образования и науки был крайне важным с точки зрения определения векторов дальнейшего развития. Во-первых, впервые за всю историю независимости нашей страны принят Закон РК «О статусе педагога». Во-вторых, утверждена новая госпрограмма развития образования и науки до 2025 года. В-третьих, приняты нормативные-правовые акты по изменению вертикали управления системой образования, порядка назначения руководителей сферы образования, а также по изменению системы финансирования», — напомнил Аймагамбетов.