Нур-Султан. 31 января. КазТАГ — В Казахстане расширен перечень бесплатных препаратов для онкобольных, сообщает пресс-служба ТОО «СК-Фармация».

« В списке лекарств, закупаемых единым дистрибьютором, на 2020 год значится 189 препаратов, тогда как в 2019 году этот список включал 148 наименований. По 144 препаратам закуп уже произведен, а на склад единого дистрибьютора поступили 103 позиции, и они уже отгружаются в медицинские организации», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам ИО председателя правления «СК-Фармация» Берика Шарипа, большая часть оставшихся закупленных препаратов должна поступить в феврале, но поставку некоторых лекарств задерживают сами производители.

«К примеру, с прошлого года пациенты ждут препарат «Золдрис». Но, к сожалению, из-за задержки у производителя, поставщик до сих пор не может осуществить поставку этого лекарства. Мы несколько раз проводили переговоры, чтобы ускорить поставку этого препарата. Но, по словам поставщика, поставку приходится ждать не ранее конца февраля», — сказал ИО.

Также он сообщил, что затянулась и поставка препарата «Дабрафениб», стоимость которого составляет почти Т2 млн за упаковку.

«Препарат закупается напрямую у иностранного производителя. К сожалению, из-за длительных процедур согласования у поставщика, поставка лекарства затянулась. Мы провели ряд встреч, написали письма с просьбой максимально ускорить поставку, чтобы лечение пациентов не было прервано», — отметил руководитель единого дистрибьютора.

Однако, по его словам, в остальном проблем с поставками противоопухолевых препаратов нет.

«У нас есть товар, переходящий с прошлого года, есть неснижаемый запас, который мы отгружаем в случае необходимости. Кроме того, многие незакупленные или не поступившие к нам лекарства есть в других дозировках и лекарственных формах, и лечащий врач может подкорректировать схему лечения до прихода необходимых препаратов», — пояснил руководитель единого дистрибьютора.

По его словам, в настоящее время идет закуп еще 40 наименований противоопухолевых лекарств, из которых почти половина появилась в списке единого дистрибьютора лишь в январе текущего года, и сразу были объявлены к закупу. Остальные не удавалось закупить ранее из-за низкой предельной цены и маленького объема потребности.

«Минздрав пересмотрел цены на ряд препаратов, которые мы многократно не могли закупить из-за низкой предельной цены, так что теперь, надеемся, эти препараты будут закуплены», — отметил Шарип.