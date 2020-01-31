За один день продаж Alibaba заработала больше всех пенсионных накоплений казахстанцев

Алматы. 31 января. КазТАГ — Тулкин Ташимов. За один день продаж знаменитая китайская торговая площадка Alibaba заработала больше всех пенсионных накоплений казахстанцев: $30,8 млрд против $28,5 млрд, передает корреспондент агентства.

«Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2020 года составили Т10 800,5 млрд, увеличившись за 2019 год на Т1422,9 млрд, или на 15,2%», — говорится в пресс-релизе Нацбанка РК «О ситуации на финансовом рынке».

Также с сайта регулятора выясняем, что $1 стоит Т378,8.

И как сообщили СМИ, 11 ноября 2018 года Alibaba за один день продаж – День холостяка в Китае – заработала $30,8 млрд.

Также пенсионные накопления казахстанцев сопоставимы с суммой, которую в начале 2019 года украли с зарубежных счетов Венесуэлы, с 2007 по 2015 годы из РФ и стран СНГ вывело лишь одно отделение датского банка в Эстонии, в которую к концу 2019 года оценили капитализацию будущей криптовалюты Telegram.

Но и это еще не все.

В середине 2019 года компания Huawei в такую же сумму оценила снижение предполагаемой выручки на фоне конфликта с США, дополнительные доходы 10 авиакомпаний за 2017 год, доходы Саудовской Аравии от организации хаджа и оценку президентом Беларуси Александром Лукашенко в июне 2011 года компании «Беларуськалий».

И напоследок, именно на такую сумму в сентябре 2013 года Казахстан и Китай подписали 22 соглашения.