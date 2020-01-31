За $100 млн продаст «Казатомпром» 50% доли в Центре обогащения урана «дочке» «Росатома»

Алматы. 31 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «НАК «Казатомпром» объявляет о намерении продать свою половину доли (минус 1 акция) в АО «Центр обогащения урана» входящему в состав российской госкорпорации «Росатом» АО «ТВЭЛ».

«АО «НАК «Казатомпром» объявляет о намерении продать принадлежащие ему 50% доли (минус 1 акция) в АО «Центр обогащения урана» своему партнеру по данному совместному предприятию – АО «ТВЭЛ» за 6,253 млрд рублей (примерно $100 млн)», — говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу.

Согласно документу, стоимость акций АО «Центр обогащения урана» (ЦОУ), которыми владеет «Казатомпром», определена на основе независимой и справедливой рыночной оценки, выполненной крупной международной консалтинговой компанией.

«Казатомпром» планирует оставить за собой одну акцию ЦОУ, которая, согласно документу, сохранит право компании на доступ к услугам по обогащению урана.

ЦОУ – совместная казахстанско-российская компания, созданная в 2006 году, владеет 25% доли (плюс 1 акция) в АО «Уральский электрохимический комбинат» в городе Новоуральске Свердловской области России.

Решение «Казатомпрома» о выходе из ЦОУ принято в соответствии со стратегией создания долгосрочной рыночной стоимости и пересмотром текущих условий на рынке обогащения урана. По итогам переговоров с ТВЭЛ сделка, утвержденная советом директоров компании, согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России 30 января 2020 года и в настоящее время подлежит одобрению советом директоров ТВЭЛ, отмечается в информации.