Жители Алматы хотят попросить Токаева запретить стройку гостиницы на месте детской площадки

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Алматы. 31 января. КазТАГ – Мадина Алиханова. Жители дома в центре Алматы намерены обратиться к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить строительство 12-этажной гостиницы на месте детской площадки в их дворе.

«Пишут вам жильцы дома Нурмакова, 81, угол улицы Джамбула. Мы писали 2018 году акиму Алматы на счет детской площадки, спасибо, приняли во внимание и в 2020 году нам аким Алмалинского района дал официальное письмо о рассмотрении данного вопроса и мы ждали всем нашим домом, но не тут то было, сегодня в 9.00 представители и работники «Алатау Инвест» пришли к нам во двор и начали ставить прям перед нашим домом забор для строительства 12-этажного гостиничного комплекса», — говорится в обращении жильцов дома в информационное агентство КазТАГ.

При этом они отметили, что 12-этажное здание перекроет им солнечный свет и оставит их детей без детской площадки.

«Нам застройщики пояснили, что дома будут стоять вдоль улиц Айтиева и Кабанбай батыра, и заворачивать в наш двор, и стена 12 этажного дома будет перекрывать наш подъезд. Солнце не будет падать на дом, 12 дом перекрывает его, а как же сейсмобезопасность?! Получается наши дети остались без двора», — говорится в письме.

По словам жительницы дома Светланы Ахметовой, впервые о строительстве речь зашла в 2014 году, однако, тогда речь шла о строительстве пятиэтажного жилого дома.

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«В 2014 году нам не показывали ни плана, ни какого-либо описания. Нам говорили, что будут строить жилой дом по улице Айтиева, что это будет прямой дом, а что будет второй дом, который будет буквой «Г» выходить на улицу Кабанбай-батыра и соответственно, занимать нашу площадь, речи не шло и не говорили, что это будет 12-этажка, говорили, что это будет низкое строение – как у нас в округе, где все дома пятиэтажные», — сообщила она агентству КазТАГ.

При этом она отметила, что присутствовавшие на собрании жильцы заявили, что не подписывали согласие на стройку, и не знают, каким образом в документе появились их подписи.

«Очень интересный момент с этими подписями. Все жители, которые вчера собирались, никто не подписывал. Даже есть факт такой, что одна жительница видела эти подписи и говорит, что напротив ее квартиры стоит подпись, но это не ее подпись. Председатель КСК говорила, что обзванивала всех по телефону, и все были согласны. Но ни звонков, ни подписей никто не представил», — отметила она.

По словам женщины, о том, что в их дворе начинается строительство 12-этажного здания, жильцы узнали только вчера.

«Вчера собирались в акимате и только вчера выяснилось, что это будет не жилой дом, а гостиница, два 12-этажных дома – гостиничный комплекс. У них нет разрешения строить жилой дом, но есть разрешение строить коммерческое жилье. Они построят дом, и будут сдавать эти квартиры в аренду. Сейчас на этом месте находится наша детская площадка, которую нам обещали в акимате сделать современной, как во всех дворах. Мы думали, нам пришли делать детскую площадку, а выяснилось, что там хотят начать строительство», — сообщила Ахметова.

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Как сообщил другой жилец дома Дмитрий Еремин, жителям дома не были предъявлены никакие документы.

«Вчера выступили представители архитектуры, госкадастра, на словах все согласования пройдены, но у нас на руках нет никаких документах. Мы будем готовить запрос, по нашему запросу вряд ли кто что даст, но это может быть предоставлено адвокату в процессе судебного разбирательства. Пока нам показали только протокол о согласовании, который был в 2014 году, но там не указана даже высотность здания. Жителей ввели в заблуждение», — сообщил он.

По словам мужчины, в случае строительства высотного здания во дворе их дома, ухудшится экологическая обстановка в этом районе.

«Кабанбай-батыра в этом месте очень узкая, две машины с трудом разъезжаются, пробка. А учитывая, что здесь будет строительство, что здесь будет еще спецтехника, это на несколько месяцев будет пробка. Сейчас уже в час пик машины стоят. А пробка – это загазованность, это выхлопы. А если тут 12-этажка будет, это роза ветров поменяется и потоки воздушные все перекроются», — подчеркнул Еремин.

Он добавил, что в настоящее время жильцы дома готовят обращение к президенту Токаеву, в прокуратуру и, вероятно, будут подавать иск в суд. Обращения в государственные органы через их официальные аккаунты в соцсетях и в мессенджерах остались безрезультатными.

Напомним, 29 октября 2019 года президент Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы распорядился запретить плотную застройку в центральных частях Алматы, а вместо этого увеличивать количество парковых зон, а также прекратить «любимое занятие казахстанцев – рубить деревья».

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