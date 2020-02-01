Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,4, а продажи – Т380.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 379, а продают по Т380,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т379, а продажи – Т379,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т379.