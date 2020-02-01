Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ — Казахстанские конькобежцы завоевали пять медалей на Турнире четырех континентов в США, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«31 января в Милуоки (США) стартовал первый в истории «Турнир четырех континентов» по конькобежному спорту. По итогам первого соревновательного дня казахстанские спортсмены завоевали пять медалей. Первую медаль в копилку Казахстана принес Роман Креч. На дистанции 500 м у мужчин, казахстанский спортсмен завоевал «бронзу». Еще один казахстанский спортсмен Артур Галиев на этой же дистанции занял десятую строчку. У женщин серебряную награду на дистанции 3 тыс. м завоевала Надежда Морозова. На дистанции 5 тыс. м «золото» завоевал Виталий Щиголев, а Дмитрий Морозов на этой же дистанции отметился серебряной медалью», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По информации НОК, в командном спринте у мужчин казахстанские спортсмены в составе из Артура Галиева, Станислава Палкина и Александра Кленко завоевали бронзовую медаль, уступив сборным Кореи (первое место) и Китая (второе место).

Турнир продлится до 3 февраля.