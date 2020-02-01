Астана. 1 февраля. КазТАГ – Снег ожидается в субботу лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему большая часть территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков, лишь запад республики будет находиться в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке и северо-западе усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем -10-12, ночью -20-22.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +1+3, ночью -6-8.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью -1-3.

В Жамбылской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью -2-7.

В Туркестанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью -4+1.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +2+7, ночью -2-7.

В Мангистауской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью без осадков, местами ожидается туман. Днем и ночью 0+5.

В Атырауской области местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололед. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман, гололед. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Карагандинской области без осадков, местами ожидается туман. Днем -5-10, ночью -15-20 (на юге -10).

В Восточно-Казахстанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем -8-13, ночью -27-32.

В Алматинской области без осадков, в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22, днем порывы 27 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -16-21.

В Актюбинской области днем местами ожидается снег, ночью без осадков, ночью в Мугалжарском районе ожидаются порывы ветра 18 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -16-21.

В Костанайской области без осадков. Днем -3-8, ночью -10-15.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем -8-13, ночью -21-26.

В Акмолинской области без осадков. Днем -8-13, ночью -20-25.

В Павлодарской области без осадков. Днем -13-18, ночью -22-27.

«В ближайшие трое суток на реках востока республики ожидается усиление ледовых явлений. На реках юго-востока, запада республики и на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области в связи с прогнозом потепления ожидается ослабление ледовых явлений, возможны зажоры и подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.