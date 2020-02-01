Токаев предложил Китаю гуманитарную помощь из-за коронавируса

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Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев предложил Китаю гуманитарную помощь из-за коронавируса, сообщает пресс-служба президента РК.

«Президент Республики Казахстан направил письмо Председателю КНР Си Цзиньпину по вопросу о распространении коронавируса. Высоко оценив решения и действия китайского руководства по локализации и обузданию опасного вируса, Касым-Жомарт Токаев проинформировал Председателя КНР о решении казахстанского Правительства оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в случае ее необходимости», — написал в субботу на своей странице в Fаcebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Уали добавил, что президент также сообщил о предпринимаемых Правительством мерах по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 11,7 тыс., летальных случаев – 259. За пределами КНР особую обеспокоенность специалистов ВОЗ вызывает ситуация в Германии, Вьетнаме и Японии – на территории этих стран зарегистрированы случаи передачи вируса от человека человеку.

24 января 2020 года министерство иностранных дел (МИД) РК рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса.

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26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», который позднее был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, а также все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения (МЗ) РК создан cаll-центр по вопросам коронавируса, а также в МИД РК открыта горячая линия.

28 января МИА КазТАГ сообщало, что в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, планируют внести строку «Коронаровирусная инфекция неуточненной локализации». 30 января стало известно, что минздрав в связи со вспышкой коронавируса в Китае также планирует внести поправки в перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

30 января сообщалось, что автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) приостанавливает Казахстан с Китаем. Также сообщалось, что дополнительные рейсы из Пекина и Урумчи организуют для вывоза казахстанцев, оставшихся в Китае. Вместе с тем сообщалось, что возврат сумм за авиабилеты на отмененные рейсы в Китай оформят без штрафных санкций.

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