Алматы. 1 февраля. КазТАГ — США ограничил некоторым гражданам Кыргызстана и еще нескольких стран выдачу виз.

«Сегодня, следуя рекомендациям членов своего кабинета и его советников, президент Дональд Дж. Трамп издал прокламацию, в которой сохраняются ограничения на въезд в отношении некоторых граждан Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали; приостановление выдачи иммиграционных виз за границу для некоторых граждан Бирмы (Мьянмы), Эритреи, Кыргызстана и Нигерии; и приостановление участия в «Визовой лотерее» для некоторых граждан Судана и Танзании. Новые ограничения не распространяются на туристические, деловые или иные не иммиграционные поездки. Администрация будет работать с несоответствующими странами, чтобы привести их в соответствие со стандартами безопасности США», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что политика ограничения на въезд необходима для национальной безопасности.