Токаев встретился с премьером России Мишустиным

Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность Председателя Правительства Российской Федерации и подчеркнул важность дальнейшего углубления двусторонних стратегических и союзнических отношений», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

На встрече были обсуждены итоги заседания глав Правительств ЕАЭС, состоявшегося 31 января в Алматы, где рассматривались актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития Союза.

«Я знаю, что вы приняли участие в заседании Евразийского Межправительственного Совета, который был посвящен очень важной теме – цифровизации и искусственному интеллекту. Этими вопросами мы активно занимаемся в Казахстане. В данной области у вас очень обширный опыт, поэтому мы рассчитываем на сотрудничество», — подчеркнул Глава государства.

Также были обсуждены приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, в том числе вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал. Токаев подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Премьер-министр России поблагодарил за возможность посетить Нур-Султан, отметив, что это его первый зарубежный визит в качестве руководителя Правительства.

«Россию и Казахстан объединяют братские, партнерские и союзнические отношения. Динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. Наши страны играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, в ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структурах, — отметил Михаил Мишустин.

Кроме того, председатель Правительства России передал президенту Казахстана самые добрые пожелания от президента Владимира Путина и напомнил о приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года в День Победы.

«Что касается 75-летия Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть Парад Победы. Это наш общий праздник», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что в Казахстане ожидают участие Президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике.