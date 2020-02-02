Анализы следует проводить только при наличии симптомов коронавируса – Молдагасимова

Алматы. 2 февраля. КазТАГ — Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова сообщила, что анализы следует проводить только при наличии симптомов коронавируса.

«Проводить тотальную лабораторную диагностику всем нет необходимости, и как показывает статистика у 99,9% людей выявлены ОРВИ, грипп различных штаммов, остальные — вирусы различного типа», — сказала Молдагасимова в воскресенье на брифинге.

Руководитель департамента ККБТУ сообщает, что в период с 18 января т.г. из Китая в Алматы прибыли 4904 человек, из них порядка 90% взяты под наблюдение. Проводится работа по нахождению и осмотру данных граждан в медорганизациях. Из всех приехавших, в стационаре на сегодня находятся 7 пациентов, из них 5 — с симптомами ОРВИ, 2 — контактных родителя. Состояние госпитализированных пациентов стабильное, без ухудшений, лечение получают в полном объеме.

Ранее жительница Алматы пожаловалась на то, что приехавшие из Китая казахстанцы не могут сдать анализы на коронавирус. По ее словам, ни Национальный центр экспертизы, ни инфекционная больница не приняли алматинцев.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более14,3 тыс., летальных случаев – 304. За пределами КНР особую обеспокоенность специалистов ВОЗ вызывает ситуация в Германии, Вьетнаме и Японии – на территории этих стран зарегистрированы случаи передачи вируса от человека человеку.

24 января 2020 года министерство иностранных дел (МИД) РК рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», который позднее был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, а также все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения (МЗ) РК создан cаll-центр по вопросам коронавируса, а также в МИД РК открыта горячая линия.

28 января МИА КазТАГ сообщало, что в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, планируют внести строку « Коронаровирусная инфекция неуточненной локализации». 30 января стало известно, что минздрав в связи со вспышкой коронавируса в Китае также планирует внести поправки в перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

30 января сообщалось, что автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) приостанавливает Казахстан с Китаем. Также сообщалось, что дополнительные рейсы из Пекина и Урумчи организуют для вывоза казахстанцев, оставшихся в Китае. Вместе с тем сообщалось, что возврат сумм за авиабилеты на отмененные рейсы в Китай оформят без штрафных санкций.